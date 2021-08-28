غرق سفينة شحن في طريقها إلى تونس إثر اصطدامها بجزر يونانية

غرقت سفينة شحن ترفع علم توجو بعد اصطدامها بجزر يونانية في بحر إيجه.

أعلن خفر السواحل اليوناني أن جميع أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 16 شخصاً، تم إنقاذهم، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ووفقا لخفر السواحل فقد أبحرت السفينة سي بيرد، من أوكرانيا في طريقها إلى تونس.

وأرسلت السفينة إشارة استغاثة بعد اصطدامها بجزر صخرية جنوب غربي بحر إيجه.

وأكد خفر السواحل أن 3 سفن لمكافحة التلوث اتجهت إلى مكان الحادث للتأكد من عدم حدوث أي تسرب.