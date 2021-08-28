بريطانيا تعلن إنهاء جهود الإجلاء من أفغانستان اليوم

أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر أن القوات المسلحة لبلاده ستنهي جهود إجلاء مدنيين من أفغانستان اليوم السبت.

وأكد كارتر في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أنهم يقتربون من نهاية الإجلاء، "وهو ما سيحدث خلال اليوم"، على حد قوله.

وأشار قائد القوات المسلحة البريطانية إلى أنه بعد إجلاء المدنيين سيصبح من الضروري إخراج القوات على متن الطائرات المتبقية.

وأضاف كارتر "لم نتمكن من إخراج الجميع، وهذا أمر يدمي القلب. تعين اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".