جونسون يتجاهل النصائح الأمنية بشأن استخدام الهاتف الشخصي

في السنوات الأخيرة، يزعم أن جونسون أرسل رسالة نصية إلى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والملياردير السير جيمس دايسون من خلال هاتفه المحمول لمناقشة أمور رسمية.

على الرغم من تحذير السيد جونسون وكبار الوزراء قبل عامين من إجراء أي أعمال حكومية من خلال أجهزتهم الشخصية أو تطبيقات الاتصالات، حسبما ذكرت صحيفة The Times نقلاً عن الوثائق.

يأتي هذا الكشف وسط تساؤلات حول استخدام الوزير الواسع لتطبيق "واتسآب" وتطبيقات المراسلة الأخرى عند إجراء الاتصالات الحكومية.

وذكرت الصحيفة أنه تم إصدار نصائح سرية للوزراء بعد الانتخابات العامة لعام 2019 ، تحذرهم من أن هواتفهم المحمولة الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم معرضة لخطر الاختراق.

وتم تسليم الوثيقة التي تحمل عنوان "أمن الأعمال الحكومية" للوزراء بعد فوز حزب المحافظين في الانتخابات، وكانت تحمل علامة "رسمية - حساسة".

وتم الكشف عن الرسالة التي تم إصدارها للوزراء كجزء من الدعوى القانونية المرفوعة ضد الحكومة من قبل مجموعة حملة Foxglove ومنظمة The Citizens غير الربحية، والتي تهدف إلى "منع الوزراء من اتخاذ قرارات رئيسية بشأن تطبيقات مثل WhatsApp و Signal ، حيث يمكن إرسال الرسائل. على وشك الاختفاء "، كما يقول موقعهم على الإنترنت.

تساءل كوري كريدر، مدير Foxglove ، عما إذا كان بوريس جونسون قد "اهتم بقراءة سياسته السرية الخاصة التي تحظر الوزراء '' من استخدام الأجهزة والتطبيقات الشخصية.

وكشفت التقارير الأخيرة مدى اعتماد الوزراء على هواتفهم المحمولة الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة والتطبيقات مثل WhatsApp عند إجراء الأعمال الحكومية.