﻿ رئيس الحكومة الإسرائيلية يعرض على الرئيس الأمريكي خطة لمواجهة إيران

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة إسرائيلية لمواجهة إيران عبر تحقيق هدفين، الأول يركز على حصار إيران، والهدف الثاني منع طهران وبشكل دائم من إمكانية تطوير أسلحة نووية.

القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل الخطة عن مصدر دبلوماسي في الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، حيث تعتمد الخطة على تنفيذ عمليات عينية في إيران.

ووصف الدبلوماسي الإسرائيلي استراتيجية بينيت التي تم استعراضها أمام الرئيس الأمريكي، أنها

"موت بأدوات كثيرة"، موضحا بأنها "تعتمد على تنفيذ عمليات عينية في إيران بطرق متعددة وعبر مجموعات متنوعة، وذلك لكبح طهران عن تنفيذ برنامجها النووي، بدلا من تنفيذ هجوم عسكري دراماتيكي واسع النطاق".

وقال المسؤول الإسرائيلي "يجب أن تكون نشيطا. تضايقهم طوال الوقت. حتى لو لم يكن الأمر مجرد صدفة".

ووفقا للمصدر، فإن الخطة التي قدمها بينيت للرئيس الأمريكي بمثابة حرب باردة، ومعناها "نحن الأمريكان سادة المنطقة، نحن دولة ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة اقتصاديا، وإيران دولة فاسدة ذات نظام متعفن، مع فجوة كبيرة بين النظام ومواطنيه".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد الإسرائيلي أكد معارضته للعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي لأنه لن يكون له نفس الأثر". وقال المصدر "المعرفة ستبقى مع الإيرانيين لأن ست سنوات مرت بالفعل. الأمريكيون سوف يستنفدون قنوات دبلوماسية، لكن هناك خيارات أخرى بشأن إيران".

ونقلت هيئة البث عن المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي قوله إنه "لا يمكن القول إن الأجواء لدى واشنطن متفائلة بالتوصل إلى اتفاق نووي"، مضيفا بأن "الأمر يعتمد على إيران، في حين أن إسرائيل في جميع الأحوال ليست طرفا في الاتفاق".

وقال المصدر إن "إسرائيل قدمت طلبا لواشنطن لاتخاذ تدابير إضافية وفقا للخطة الشاملة التي صاغها بينيت في مكتبه بشأن قضية إيران"، مشيرا إلى أنه "لدينا طلبات ملموسة في مجال تعاظم النفوذ والتوغل الإيراني".