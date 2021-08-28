ماكرون: نواصل الالتزام بالوقوف لجانب العراق في مواجهة الإرهاب طالما يرى ذلك مفيدا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقف إلى جوار العراق في مواجهة الإرهاب طالما يرى الأخير ذلك مفيدا.

القاهرة/ باريس - سبوتنيك. وقال خلال مؤتمر الجوار العراقي اليوم السبت، "نحن مدينون للشعب العراقي، فالعراق يعود ويمسك بزمام أموره وهدف المؤتمر الوقوف إلى جانب العراق في هذا الدرب...فرنسا سوف تبقى ملتزمة إلى جانبكم في مكافحة الإرهاب طالما رأيتم أن هذا مفيد".

وأكد ماكرون أن الدعم الفرنسي للشعب العراقي سيكون "دون إهمال أو تدخل".

وأضاف "أنا مقتنع أن المنطقة بحاجة إلى تنسيق جهودها بالعمل معا لمحاربة الإرهاب، وفرنسا ستبقى ملتزمة إلى جانب دول المنطقة التي تطلب مساعدتنا في مكافحة الإرهاب"، متابعا "كل دول المنطقة ومنها تركيا وإيران تواجه التحديات ذاتها".

وأكد مرافقة فرنسا للعراق على الصعيد الاقتصادي، والاستعداد للتعاون في عدة مشاريع من بينها البنى التحتية، مردفا، "أود أن نلتقي ربما بعد سنة، كي نرى ما حققناه".