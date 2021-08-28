بيلاروسيا تكشف عن أساليب لاتفيا لطرد المهاجرين

أعلنت بيلاروسيا أن حرس الحدود في لاتفيا يمارس أساليب غير إنسانية في دفع اللاجئين إلى أراضيها، باستخدام القوة الجسدية وكلاب الخدمة.

قالت الخدمة الصحفية للجنة مراقبة الحدود البيلاروسية (GPK) عبر حسابها على موقع "فكونتاكتي" اليوم السبت، إن "حرس الحدود في لاتفيا يواصل ممارسة الأساليب اللاإنسانية لطرد اللاجئين. خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس، قاموا عمليًا بإحضار مجموعات من الأجانب بشكل علني إلى الخط الحدودي المقابل لقسم مفرزة حدود بولوتسك، ثم أجبروهم على انتهاك حدود بيلاروسيا بوسائل عنيفة، باستخدام القوة البدنية وكلاب الخدمة. غالبًا ما يُترك الناس، بمن فيهم النساء والأطفال ببساطة في وسط الغابة دون طعام أو ملابس. رميهم للبقاء على قيد الحياة ، وفي نفس الوقت يكتبون في وسائل الإعلام الخاصة بهم أن مجموعات المهاجرين المزعومة غادرت إلى بيلاروسيا".

وأشارت إلى أن حقيقة أن "اللاجئين، الذين كانوا يأملون سابقا في إنسانية سلطات لاتفيا والأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، يعانون بالفعل من الخوف واليأس عندما يتم نقلهم بالقوة من خط الحدود، إنهم يدركون أن قوات الأمن في لاتفيا سوف تخدعهم مرة أخرى، لذلك يطالبون علانية بممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت اللجنة أن جنود من مفرزة ليدا الحدودية في 27 أغسطس، قاموا بتسجيل كيف قام ممثلو دائرة حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية الليتوانية بإحضار مجموعة من اللاجئين إلى الحدود وحاولوا نقلهم إلى الجانب البيلاروسي، مضيفة أنه "بعد تسجيل هذه التصرفات بالفيديو، قام حرس الحدود الليتوانيون على الفور بتحميل الركاب في السيارة ونقلهم بعيدا في اتجاه غير معروف".

في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا. وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: بسبب العقوبات الغربية ، "لا أموال ولا طاقة لهذا".