طالبان تطالب سكان كابول بتسليم مركبات وأسلحة تابعة للحكومة

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة دعت سكان كابول إلى تسليم مركبات وأسلحة وذخائر تابعة للحكومة إذا كانت بحوزتهم.

وأضاف مجاهد، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا"، أنه تم إبلاغ جميع من يعيشون في كابول "بإعادة جميع الممتلكات الحكومية، ومن بينها مركبات وأسلحة وذخائر أو أي شيء أخر".

ولدعم دعوة "طالبان" ( المحظورة في روسيا) لإعادة الممتلكات الحكومية، دعا الأئمة في خطبهم المواطنين لتسليم الأصول الحكومية التي بحوزتهم.

كما نقل الأئمة رسائل من الحركة، حيث دعوا موظفي الحكومة إلى العودة إلى مكاتبهم واستئناف عملهم بشكل طبيعي.