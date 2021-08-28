وزير خارجية إيران: الأمريكيون لا يجلبون السلام والأمن لشعوب المنطقة

اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتسبب في انفلات أمني بالمنطقة، مؤكدة أن الحوار دون تدخل أجنبي هو السبيل لحل مشكلات المنطقة.

وقال إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام والأمن لشعوب المنطقة، بل كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني، ويمكن استشعار ذلك في كثير من دول المنطقة بكل جلاء".

القاهرة - سبوتنيك . وقال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال كلمته بمؤتمر جوار العراق، "إيران لا تزال تؤكد على تحقيق السلام عبر الحوار والتباحث الداخلي الإقليمي، وتتمنى أن تصل دول المنطقة لقناعة مشتركة بأن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة".

وأكد أن بلاده "تدعم أمن واستقرار ووحدة أراضي العراق، كما "تعلن استعدادها لتنمية أوجه التعاون الثنائي والإقليمي".

ويشهد العراق حدثا تاريخيا على أرض مدينة السلام في العاصمة بغداد، اليوم السبت، حيث اجتمعت الدول المجاورة حول طاولة حوار واحدة في مؤتمر للشراكة وحل الأزمات والتعاون ضد الإرهاب تأمينا للمنطقة وحفظا لاستقرارها.