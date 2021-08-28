تقارير: هبوط مروحية ملكة بريطانيا اضطراريا بسبب عطل فني

كشفت تقارير بريطانية، أمس الجمعة، أن المروحية الخاصة بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، هبطت اضطراريا نتيجة عطل، أثناء ذهابها لنقل ابنتها الأميرة آن.

وعانت المروحية "سيكورسكي إس-76"، التي تبلغ تكلفتها قرابة 7 ملايين دولار، من عطل فني بعد دقائق من انطلاقها في الجو، يوم الأربعاء الماضي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولم يكن هناك أي من أفراد العائلة المالكة على متن المروحية عندما عانت من خلل في الجو.

وكانت المروحية متجهة إلى بالمورال لأخذ الأميرة آن (71 عاما) إلى والدتها، التي تقضي عطلتها السنوية حاليا في اسكتلندا، وعادت إلى مطار نيوكاسل من أجل إصلاحها.

وقال أحد المصادر لـ"ذا صن" أنه "تم اتباع نهج السلامة أولا، وتم إعادة الطائرة الهليكوبتر على الفور لإصلاح الخطأ الفني فيها".

وذكر مصدر أنه "لحسن الحظ كان هناك متسع من الوقت لإيجاد ترتيبات سفر بديلة للأميرة آن، التي استقلت مروحية أخرى".

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن قصر باكنغهام لم يرد التعليق على واقعة هبوط المروحية اضطراريا.

وتعد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وكبار أفراد العائلة المالكة هم ركاب منتظمون على المروحية، التي يوجد مقرها في قرية أوديهام الإنجليزية.

والمروحية مملوكة بالكامل لأفراد العائلة المالكة البريطانية، كما أنهم يستعملون طائرة أخرى مماثلة لها.