حصيلة القتلى في انفجارات محيط مطار كابول تبلغ 200 شخص

بلغت حصيلة القتلى في سلسلة الانفجارات التي ضربت محيط مطار العاصمة الأفغانية، والتي وقعت تزامنا مع استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد، 200 قتيل.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية لـ"سبوتنيك"، إن حصيلة القتلى في انفجارات كابول بلغت 200 شخص.

ومع دخول حركة طالبان (المحظورة في روسيا) إلى كابول، وفرار الرئيس أشرف غني خارج البلاد، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد بأسرع وقت.

وكان "داعش خراسان"، فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجومين داميين خارج مطار كابول الخميس. وأدى الهجومان إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وجاء الهجوم بعد تصريحات للإدارة الأمريكية حول مخاوف من تعرض العسكريين الأمريكيين لهجمات من "داعش" في حالة تجاوز مهلة 31 من الشهر الجاري لإجلاء كافة الرعايا الأمريكيين، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن عملية الإجلاء سوف تتجاوز ذلك التاريخ إن تطلب الأمر.