الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية

قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم السبت، إن بلاده نجحت في تطوير منظوماتها الصاروخية وتوطين صناعتها.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، عن العميد علي رضا فرد، أن النجاح الإيراني يأتي بعد استغلال وتحويل الحظر المفروض على بلاده إلى فرص مواتية.

جاءت تصريحات قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - إس 200" للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، والتي أعرب خلالها عن سعادته بحجم التقدم الواقع في مجال الدفاع الجوي الإيراني، ومدى تطور الإنتاج المحلي للمنظومات الصاروخية.

وذكر العميد علي رضا صباحي فرد، أن كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع، في الوقت الراهن، بأحدث الأجهزة والآليات التي تم تصنيعها محليا، مؤكدا أن لدى إيران كوادر شبابية متدربة ومختصة إلى جانب زملائهم المخضرمين، في مجال الطاقات البشرية، معتبرا هذه الكوادر هي الأساس في التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الأجواء الإيرانية.

وستخدمت إيران، لأول مرة، خلال التدريبات، منظومة الدفاع الجوي "بافار-373" التي تعتبر نظيرة منظومة الدفاع الروسية "إس-300" وذلك في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأكد بيان الخدمة الصحفية للجيش الإيراني نجاح المنظومة، خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي، في إصابة الهدف من مسافة بعيدة.

وأضاف بيان نشر على الموقع الرسمي للجيش الإيراني: "هذه هي المشاركة الأولى لمنظومة الدفاع الجوية "بافار-373" الاستراتيجية "في تدريبات لقوات الدفاع الجوية.

مقابله سامانه پدافندی #باور۳۷۳ با اهداف دور ایستا



در ادامه رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳ اهداف دورایستا را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.

این نخستین حضور سامانه بومی و راهبردی باور ۳۷۳ در یک رزمایش پدافند هوایی است/ تسنیم pic.twitter.com/9YGbZAQqSo — خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 22, 2020

وتم تقديم المنظومة بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات في أغسطس/ آب 2019. ثم قارنها الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني بنظامين روسيين، مشيرا إلى أن نظام "بافار-373" الإيراني أقوى من نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-300"، وقريب في خصائصه من "إس-400".

يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، بعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الإيرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك.