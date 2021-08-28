كندا تعلق الرحلات الجوية القادمة من المغرب لمدة شهر

القاهرة - سبوتنيك. ونشر موقع "السفر" التابع للحكومة الكندية، اليوم السبت، أن "الحكومة الكندية علقت الرحلات من المغرب بدءا من 29 آب/أغسطس 2021 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2021".

وأوضح أنه، خلال هذه المدة، ينبغي على المسافرين الذين يصلون إلى كندا من المغرب، في رحلة غير مباشرة، تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من دولة ثالثة (غير المغرب).

وذكر البيان أن المسافرين الذين ثبتت إصابتهم سابقا بفيروس كورونا ينبغي عليهم تقديم إثبات على وجود اختبار جزيئي إيجابي بكورونا، تم إجراؤه بين 14 و18 يوما قبل المغادرة، بدلا من اختبار سلبي لكورونا.

وشدد البيان، أن هذا الإثبات "ينبغي الحصول عليه من بلد ثالثة غير المغرب، قبل مواصلة الرحلة إلى كندا"، موضحة أن القادمين من المغرب عليهم البقاء 14 يوم على الأقل في دولة أخرى قبل الوصول إلى كندا.

ونوه البيان إلى أنه على القادمين من المغرب الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول توجد على القائمة المحظورة كدولة دخول أو دولة ممر "ترانزيت" باتجاه كندا.

كما أوضح البيان أنه في حالة إثبات إصابة المسافر بكورونا خلال رحلات ترانزيت، فسوف يتم وضعه في الحجر الصحي أو إرساله إلى نقطة رحيله.

وبررت سلطات النقل الكندية هذا القرار بـ "زيادة عدد الاختبارات الإيجابية لدى المسافرين القادمين إلى كندا من المغرب خلال الشهر الماضي".

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب أكثر من 843 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 12 ألف.

وبينت السلطات أن أكثر من 14 مليون مواطن حصل على جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، بينما وصل عدد الذين حصلوا على جرعة واحدة إلى أكثر من 18 مليون شخص.

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