السفير الروسي في كابول: لا توجد عوائق للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا حول أفغانستان

قال السفير الروسي في كابول، إنه لا توجد عوائق للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول أفغانستان، مضيفا: "واشنطن لم تقدم طلبا إلى موسكو لاستقبال لاجئين أفغان".

موسكو - سبوتنيك. وتابع السفير الروسي في كابول ديمتري غيرنوف، في تصريحات لقناة "سولوفيف"، اليوم السبت: "إرهابيو "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) يتحدون حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، بهجومهم الإرهابي على مطار كابول".

وأكد غيرنوف أن هناك مواجهة شرسة بين المجموعتين المتشددتين، في إشارة إلى حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال السفير الروسي،"أعتقد أنه يمكن لحركة "طالبان" أن تستولي على إقليم بنجشير في يوم واحد، وربما حتى في غضون ساعات قليلة"، مضيفا: "لكنهم لا يفعلوا ذلك لتجنب إراقة الدماء".

وأضاف: "الوضع في الإقليم الأفغاني الوحيد الذي لم يسقط في يد طالبان كان هادئا نسبيا".

وتابع: "إذا كان حقا من نفذ هجوم مطار كابول، هم "داعش"، فإن التنظيم الإرهابي لا يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يمثل هذا العمل تحديا لطالبان".

واستطرد: "السبب في ذلك هو أن "طالبان" أصبحت تتولى مسؤولية أفغانستان".

وقال ديمتري زيرنوف: "بطريقة ما، فإن هجوم مطار كابول يمثل ضربة لسمعة طالبان".

وأوضح ديمتري غيرنوف أن "الدول الغربية لم تطلب من موسكو الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان"، مضيفا: "الغرب أدرك أنه لا بديل عن السلطة الفعلية الموجودة الآن في أفغانستان، وأن الرهان الغربي على الرئيس أشرف غني قد فشل".

ووقع انفجاران في محيط مطار كابول في أفغانستان، يوم 26 أغسطس/ آب الجاري.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) التفجيرات التي خلفت عشرات القتلى بينهم 13 جنديا أمريكيا، بينما أعلنت حركة "طالبان" أنها فقدت 28 من مقاتليها.

وتسبب ذلك في تنفيذ الجيش الأمريكي لغارات جوية قال إنها استهدفت قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت سيطرتها على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، إثر دخولها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/ آب.

كما أعلنت الحركة سيطرتها على جميع المعابر الحدودية في البلاد، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني، الذي قال إنه فعل ذلك لتجنب مذبحة.

وتلى ذلك حدوث فوضى في مطار كابول، إثر اقتحام مئات الأشخاص للمطار، سعيا منهم لمغادرة البلاد على متن طائرات أجنبية قادمة لإجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين مع القوات الأجنبية في أفغانستان.

يتبع...