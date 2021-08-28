خامنئي: بايدن لا يختلف عن ترامب

اعتبر المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يختلف عن سلفه دونالد ترامب.

جاءت تصريحات خامنئي في خطاب ألقاه، اليوم السبت، لم يشتمل أي إشارة توحي باستئناف سريع لمفاوضات الملف النووي الإيراني، بحسب "فرانس برس".

وقال المرشد الإيراني، في كلمة أدلى بها خلال أول لقاء مع حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة، إن إدارة بايدن لا تختلف عن سابقتها.

وأرجع المرشد الإيراني ذلك إلى أن إدارة بايدن "تطرح نفس ما طرحه ترامب بأسلوب آخر"، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الحالية تردد نفس ما كان يردده ترامب ولكن بعبارات مختلفة.

تأتي تصريحات خامنئي في وقت تنتظر فيه الدول الغربية منذ نهاية حزيران/يونيو إشارة إلى استعداد إيران لاستئناف المحادثات التي انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 بعد انسحاب ترامب منه قبل ثلاث سنوات.

وينص الاتفاق الذي عقد بين الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

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