موسكو: طالبان لن تحاول تصدير أفكارها لدول الجوار

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن حركة طالبان لن تحاول تصدير أفكارها إلى الدول المجاورة لأفغانستان.

ووصفت الوزارة حركة طالبان بأنها تتحدث وتتصرف اليوم كحركة وطنية في أفغانستان ولا تشكل أي تهديدا للدول المجاورة.

وأشارت إلى أن هناك مناقشات جادة داخل حركة طالبان حول موضوع الحكومة المستقبلية، الأمر الذي يمكن أن يوفر فرصة الوصول إلى تسوية.

وأكدت الخارجية الروسية، أنه سيتعين على موسكو تحسين العلاقات مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

وقالت الوزارة إن الحكومة الروسية لا تستبعد أن يكون هناك إرهابيون يغادرون أفغانستان تحت غطاء اللاجئين.

يذكر أن حركة "طالبان" أعلنت سيطرتها على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، إثر دخولها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/ آب.

كما أعلنت الحركة سيطرتها على جميع المعابر الحدودية في البلاد، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني، الذي قال إنه فعل ذلك لتجنب مذبحة.

يتبع...