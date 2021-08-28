متحدث طالبان لـ"سبوتنيك": لا صحة للتقارير حول تولي تركيا تأمين مطار كابول بعد انسحاب واشنطن

أكدت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن تولي تركيا تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من العاصمة الأفغانية.

كابول، 28 أغسطس - سبوتنيك. وقال متحدث حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك تقارير تحدثت عن تولي تركيا تأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي، لا نؤكد صحة هذه التقارير ونرفضها جميعها".

وأضاف: "نرفض التعاون والتواجد العسكري لأي دولة ولكن نرحب ونقبل بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كل دول العالم".

وفي سياق متصل، أقامت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مراسم استقبال عسكرية لأفراد القوات العسكرية العائدين من أفغانستان.

ونشرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن وزير الدفاع خلوصي أكار، شارك رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقادة البحرية عدنان أوزبال، والقوات البرية الفريق موسى أف سيفر، والجوية حسن كوجوك أكيوز، المراسم التي أقيمت في قيادة الفيلق الرابع بالعاصمة التركية، أنقرة، وهي مراسم استقبال عسكرية لأفراد القوات التركية العائدين من أفغانستان.

وأكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده قدمت الدعم الأمني والتدريب والاستشارات، ​​باعتبارها مهمة أساسية، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ العام 2002، بهدف المساعدة على إرساء السلام والاستقرار للشعب الأفغاني، معتبرا أن ما قامت به قواته في أفغانستان بمثابة "مهمة مقدسة" كان الهدف منها ضمان وحدة وأمن الشعب الأفغاني، فضلا عن ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

#الجيش_التركي يستقبل جنوده العائدين من #أفغانستان بمراسم عسكرية

رحب وزير الدفاع خلوصي #أكار، بالجنود العاملين في قيادة قوة المهام التركية العائدة من أفغانستان، وقدم الزهور لقائدها العقيد صمد يوكسل.

https://t.co/T12itQqKie — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2021

واعتبر خلوصي آكار أن تلك المنطقة الأفغانية أو محيطها لا تقل أهمية وحيوية عن أهمية المحيط التركي.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، بدء عملية إجلاء قواتها العسكرية من أفغانستان، بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

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