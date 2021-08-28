بلينكن: تركيا حليف مهم في "الناتو"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن دولة تركيا تمثل حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيدا بدورها في دعم جهود إخلاء اللاجئين الأفغان ورعايا الدول الأجنبية من أفغانستان.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على "تويتر"، اليوم السبت: "أجريت مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول استمرار الجهود المشتركة لعمليات إجلاء رعايا الدول الأجنبية واللاجئين الأفغان من أفغانستان".

وقال بلينكن: "الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لما تقوم به تركيا كشريك لنا".

وشهد محيط مطار كابول انفجارين، يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، أدى إلى مقتل العشرات بينهم 13 جنديا أمريكيا، إضافة إلى مسلحين من حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) تبنى التفجيرات، فيما أعلن الجيش الأمريكي استهداف قيادته بهجمات جوية.

Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu and I spoke again today about our continuing joint efforts to ensure a safe and orderly evacuation from Afghanistan. Turkey is an important NATO Ally and we're grateful for its partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 28, 2021

يذكر أن حركة طالبان أعلنت سيطرتها على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الجاري، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني، لتجنب ما قال إنه "مذبحة" يمكن أن تحدث في البلاد.

وتسبب ذلك في موجة نزوح لرعايا الدول الأجنبية وبعض الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد، وهو تسبب في زحام شديد في محيط المطار.

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها حل تلك الأزمة بإجلائهم على متن رحلات جوية متواصلة منذ أيام بمساعدة دول أخرى منها تركيا.