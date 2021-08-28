سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة جوية على هدف شرقي قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء اليوم السبت، غارة جوية على أهدف شرقي قطاع غزة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي قصف الجيش أهدافاً في قطاع غزة، قال إنه رداً على الحرائق التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع.

وتصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع داخل قطاع غزة، ما ينذر باحتمالية نشوب مواجهة عسكرية جديدة.

ويأتي هذا في إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء الماضي، أن الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.

كما تزايدت التوترات خلال الأيام القليلة الماضية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، على خلفية إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

والسبت الماضي نشبت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي أسفرت عن إصابة 42 فلسطينيا بإصابات مختلفة، إضافة إلى إصابة جندي إسرائيل بجروح وصفت بالقاتلة بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وبوساطة مصرية، تم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد جولة تصعيد استمرت 11 يوما بين 10 إلى 21 مايو/آيار الماضي.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك