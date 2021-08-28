آخر طائرة لإجلاء القوات البريطانية تغادر مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، مغادرة آخر طائرة لإجلاء القوات البريطانية من مطار العاصمة الأفغانية كابول.

موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع البريطانية عبر حسابه بموقع "تويتر": "الرحلة الأخيرة التي تحمل أفراد القوات المسلحة البريطانية غادرت كابول".

وأضاف "إلى كل من خدموا بشجاعة تحت ضغط هائل وظروف صعبة لإجلاء المدنيين المستضعفين بأمان.. شكرا لكم".

وبسطت حركة طالبان (محظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

وتزامن ذلك مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أفغانستان والمقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.