بينيت يطلع بايدن على استراتيجية إسرائيل الجديدة بشأن إيران

أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استراتيجية بلاده الجديدة بشأن إيران.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه عرض على الرئيس الأمريكي استراتيجية بلاده الجديدة بشأن إيران، ولها غايتان، الأولى تتعلق بوقف ما أسماه بـ"العدوان الإقليمي الإيراني وإعادته إلى الوراء".

ومن أجل هذا الغرض طورنا استراتيجية سنتحدث عنها لها غايتان: الأولى هي وقف العدوان الاقليمي الإيراني وإعادته إلى الوراء. والثانية هي التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا القدرة على انتاج سلاح نووي. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 28, 2021

وتقضي الغاية الثانية من الخطة أو الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة نحو إيران، بالتأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا القدرة على إنتاج سلاح نووي، حيث شدد بينيت على أنه بحث مع بايدن "السباق الإيراني نحو امتلاك الأسلحة النووية"، والذي أكد له الأخير بأن "إيران لن تتمكن من التوصل إلى أسلحة نووية".

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران هي مصدّرة الإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان رقم واحد في العالم" ـ على حد وصفه ـ وبأن على إسرائيل وقف تدوير إيران لأجهزة الطرد المركزي في كل من نطنز وفوردو.

كما قلت لكم, يا فخامة الرئيس, إسرائيل لا ولم تطلب أن جنود أمريكيين يدافعوا عنها. هذه المهمة ملقاة على عاتقنا. لن نقوم بتصدير أمن إسرائيل ولن نستعين بجهات خارجية. نحن نتحمل مسؤولية مصيرنا. ولكن, أود أن أشكركم على الأدوات التي تزودننا بها وعلى دعمكم سابقا وحاليا". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 28, 2021

وشدد نفتالي بينيت على أن بلاده لم تطلب دفاع الجنود الأمريكيين عنها، بدعوى أن هذه المهمة ملقاة على عاتق الإسرائيليين، وبأن بلاده لن تقوم بتصدير أمنها ولن تستعين بجهات خارجية، كما أنه يتحمل مسؤولية مصير بلاده، معربا عن شكره للرئيس الأمريكي على الأدوات التي تزود واشنطن بها بلاده، وعلى دعم الولايات المتحدة، سابقا وحاليا.

وكان بينيت قد زار العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأربعاء الماضي، ولكن لقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تأجل إلى مساء أمس الجمعة، بسبب سقوط قتلى من الجنود الأمريكيين في واقعة انفجار مطار كابول، أول أمس الخميس.

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