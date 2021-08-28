إجلاء 6800 شخص من أفغانستان خلال 24 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء 6800 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية، من مطار كابول، على متن العديد من الرحلات الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية إضافة إلى حلفائها.

ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة النقل الأمريكية "يو إس ترانسكوم"، اليوم السبت، رسما توضيحيا لبيانات عن أعداد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، والرحلات التي قامت بهذه المهمة.

وأظهرت تلك البيانات أن عملية إجلاء 6800 شخص شارك فيها 27 طائرة "سي 17 إس" و5 طائرات "سي 130 إس"، إضافة إلى 34 طائرة تابعة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، اليوم السبت، إن تركيا تواصل دعم جهود إجلاء رعايا الدول الأجنبية واللاجئين من أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لما تقوم به تركيا كشريك لها.

وتسببت الانفجارات التي شهدها مطار كابول، في تسريع وتيرة إجلاء الرعايا الأجانب واللاجئين، وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلقها اليوم، من أن المطار يمكن أن يشهد تكرار للهجمات خلال الساعات المقبلة.

وتشهد أفغانستان اضطرابات أمنية أدت إلى سعي البعض لمغادرة البلاد، خاصة بعدما أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الجاري.