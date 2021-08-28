ماكرون: فرنسا وبريطانيا تقدمان مشروع قانون للأمم المتحدة يقترح منطقة آمنة في كابول

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يوم الاثنين يقترح إقامة منطقة آمنة في كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وبسطت حركة طالبان (محظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

وتزامن ذلك مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أفغانستان والمقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

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