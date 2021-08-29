طالبان: ننتظر الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى السيطرة الكاملة على مطار كابول

قال مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول".

وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/ آب بعد تقدم خاطف لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.

وأول أمس، الجمعة، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، نعيم وردك، أنه تم إخلاء 3 قواعد أمريكية رئيسية في مطار كابول.

وقال المتحدث في حديث للصحفيين: "‏تم إخلاء اليوم 3 قواعد عسكرية رئيسية في مطار كابول الدولي من قبل الأمريكيين، وهي تحت سيطرة مجاهدي الإمارة الإسلامية".

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

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