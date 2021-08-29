مبعوث سيئول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع في كوريا الشمالية

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أن كبير مبعوثي سيئول النوويين، نوه كيو-دوك، سيتوجه إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات حول جهود استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وأكدت الوزارة أن نوه سيلتقي خلال زيارته بمسؤولين من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وآخرين لمتابعة المناقشات التي أجراها مع كيم في سيئول، وفق وكالة"يونهاب".

وتأتي زيارة نوه كيو-دوك، التي تسمتر لمدة أربعة أيام إلى واشنطن بعد زيارة نظيره الأمريكي سونغ كيم، سيئول، الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية في ظل تصاعد التوتر بسبب احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقد انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول ووصفتها بأنها "أكثر تعبير حي عن السياسة العدائية الأمريكية" تجاه كوريا الشمالية وحذرت من "أزمة أمنية خطيرة".

وتم تقليص التدريبات الأمريكية الجنوبية في السنوات الأخيرة للمساعدة في المحادثات التي تهدف إلى الضغط على كوريا الشمالية لتفكيك برامجها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، لكن المفاوضات انهارت في عام 2019.

وقالت الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن إنها ستستكشف الدبلوماسية لتحقيق هدفها المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية لكنها لن تسعى إلى صفقة كبيرة مع كيم.