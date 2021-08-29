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    سيطرة طالبان على القصر الرئاسي في كابول

    قادة أفغان يشكلون جبهة للتفاوض مع طالبان بشأن الحكومة

    © AP Photo / Zabi Karimi
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    تستعد مجموعة من القادة الأفغان بينهم اثنان من الزعماء الإقليميين لإجراء محادثات مع حركة طالبان والتخطيط للالتقاء في غضون أسابيع لتشكيل جبهة جديدة والتفاوض بشأن الحكومة المقبلة.

    وقال أحد أعضاء المجموعة وهو خالد نور نجل عطا محمد نور الحاكم القوي السابق لإقليم بلخ شمالي أفغانستان، إن المجموعة تشكلت من القائد الأوزبكي المخضرم عبد الرشيد دوستم وآخرين يعارضون سيطرة طالبان (محظورة في روسيا) على السلطة.

    حركة طالبان الأفغانية
    © AP Photo
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    قال نور البالغ من العمر 27 عاما في مقابلة أجريت مع "رويترز" في مكان غير معلن: "نحن نفضل التفاوض الجماعي لأن مشكلة أفغانستان لن تحل بطرف واحد منا فقط".

    وأضاف: "لذلك، إنه من المهم للمجتمع السياسي للبلاد بالكامل أن يتعاون خاصة القادة التقليديين الذين لديهم نفوذ ودعم جماهيري".

    وقبل أيام، أعلن مسؤول في حركة طالبان أن الحركة تحقق تقدما في مسار تشكيل حكومة جديدة وضمان الأمن في أرجاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة كابل.

    يذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابل، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

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