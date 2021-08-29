بينيت: حققنا جميع أهداف الزيارة واتفقنا مع الأمريكيين على وقف سباق إيران النووي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه "دافئ ومثمر"، مشيرا إلى أنه تم تحقيق جميع الأهداف التي حُددت قبل الزيارة.

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بينيت، قوله: "عدنا إلى الوطن بعد زيارة عمل ناجحة إلى واشنطن، وبلغت ذروتها في لقاء مع الرئيس بايدن. كان الاجتماع دافئًا ومثمرًا للغاية. لقد تم إنشاء علاقة مباشرة وشخصية بيني وبين الرئيس بايدن، والتواصل القائم على الثقة".

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن: "حققنا جميع أهداف الزيارة واتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة. حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية". pic.twitter.com/Tme9gcoqxJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 29, 2021

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "جميع الأهداف التي تم تحديدها قبل الزيارة وما بعدها قد تحققت".

وتابع بينيت: "اتفقنا مع الأمريكيين على التعاون الاستراتيجي الهادف إلى وقف السباق النووي الإيراني. لقد اتخذنا خطوة مهمة في تجهيز إسرائيل وبناء قوتها".

وأطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استراتيجية بلاده الجديدة بشأن إيران.

قال رئيس الوزراء بينيت للرئيس بايدن: "الموضوع الرئيس الذي نبحثه اليوم هو السباق الإيراني نحو امتلاك الأسلحة النووية. تحدثت عن ذلك داخل الغرفة وسعدت بسماع أقوالك الواضحة الذي كان مفادها أن إيران لن تتمكن من التوصل إلى أسلحة نووية. pic.twitter.com/vLSlCq08pL — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 28, 2021

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أنه عرض على الرئيس الأمريكي استراتيجية بلاده الجديدة بشأن إيران، ولها غايتان، الأولى تتعلق بوقف ما أسماه بـ"العدوان الإقليمي الإيراني وإعادته إلى الوراء".

وتقضي الغاية الثانية من الخطة أو الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة نحو إيران، بالتأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا القدرة على إنتاج سلاح نووي، حيث شدد بينيت على أنه بحث مع بايدن "السباق الإيراني نحو امتلاك الأسلحة النووية"، والذي أكد له الأخير بأن "إيران لن تتمكن من التوصل إلى أسلحة نووية".

إيران هي مصدّرة الإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الانسان رقم واحد في العالم. في الوقت الذي نجلس هنا, الإيرانيون يدوّرون أجهزة الطرد المركزي في نطنز وفي فوردو. ينبغي أن نوقّفهم وكلانا نتفق على ذلك. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 28, 2021

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران هي مصدّرة الإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان رقم واحد في العالم" ـ على حد وصفه ـ وبأن على إسرائيل وقف تدوير إيران لأجهزة الطرد المركزي في كل من نطنز وفوردو.

وكان بينيت قد زار العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأربعاء الماضي، ولكن لقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تأجل إلى مساء يوم الجمعة، بسبب سقوط قتلى من الجنود الأمريكيين في واقعة انفجار مطار كابل، يوم الخميس.