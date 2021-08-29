حاتمي: ارتفاع صادرات إيران الدفاعية إلى الضعف العام الماضي

قال وزير الدفاع الإيراني السابق، العميد أمير حاتمي، إن صادرات البلاد الدفاعية تضاعفت العام الماضي.

© AFP 2021 / HANDOUT الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية "، صباح اليوم الأحد، أن تصريح العميد حاتمي جاء خلال مراسم تكريمه وتقديم وزير الدفاع الجديد في بلاده، مؤكدا تحقيق أكثر من 300 إنجاز جديد في مجال القتال البري، فضلا عن تحقيق إنجازات أقوى في مجال القتال الجوي، وكذلك الكثير من الإنجازات على صعيد الدفاع الجوي.

وأفاد العميد أمير حاتمي بأن بلاده حققت نجاحات كبيرة وعظيمة في مجال الإلكترونيات والرادار والحرب الإلكترونية والميكروالكترونية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات مباركة على الأصعدة البحرية والسطحية وتحت السطحية وتجهيز الزوارق السريعة.

وحول الصعيد الجوي الإيراني، أشار وزير الدفاع السابق إلى تحقيق بلاده نجاحات كبيرة في مجال المروحيات وتسليحها وتجهيزها والطائرات المسيرة، وتحقيق إنجازات كبيرة في منظمة سبند (منظمة الأبحاث الدفاعية)، إضافة إلى مجال آخر مختلف، يتعلق بالأنشطة المؤثرة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وشدد العميد حاتمي على أن الصادرات الدفاعية الإيرانية تضاعفت في العام الماضي، مقارنة مع العام السابق له، في وقت حظيت فيه الطائرات المسيرة بالترحيب والاستخدام في كثير من دول العالم.

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