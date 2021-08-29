تركيا: اليونان تسعى جاهدة لتقييد بلدنا بمزاعم لا أصل لها

اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد 29 أغسطس/آب، اليونان بأنها تسعى جاهدة لتقييد بلاده بمزاعم لا أصل لها.

وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إنه على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية، وهذه السياسات بعيدة عن المنطق.

وزير الدفاع التركي: على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية، وهذه السياسات بعيدة عن المنطق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 29, 2021

​وأوضح المسؤول التركي أنه على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية، وهذه السياسات بعيدة عن المنطق.

والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.