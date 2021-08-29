إيقاف إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب إعصار "إيدا"

أوقفت شركات النفط في خليج المكسيك، يوم السبت، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة.

قدرت الهيئة التنظيمية أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك، أي ما يقرب من 1.65 مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

من المتوقع أن تتحول العاصفة "إيدا" إلى إعصار من الفئة الرابعة قبل أن تصل إلى اليابسة في غرب نيو أورلينز. سارع سكان لويزيانا يوم السبت للاستعداد للعاصفة التي قد تولد رياحا سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترا).

أخلت شركات النفط والغاز 279 منصة إنتاج، تمثل 49.82% من 560 منصة مأهولة في خليج المكسيك، وأغلقت ما يقرب من 91% من إنتاجها البحري المعتاد مع اقتراب العاصفة، وفقًا للهيئة التنظيمية البحرية.

كما نقلت الشركات 11 سفينة حفر من الموقع وأخرجتها من مسار العاصفة يوم السبت.

يمثل إنتاج النفط البحري الفيدرالي في خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام في البلاد و5% من إنتاج الغاز الجاف الفيدرالي البحري، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

قال أندرو ليبو، رئيس "ليبو أويل أسوشيتس" في هيوستن، يوم السبت، إنه إذا تعرضت مصافي نيو أورليانز لضربة مباشرة من عاصفة من الفئة الرابعة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الغاز بنحو 10 سنتات للغالون في أسواق جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي.

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