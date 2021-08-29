وزير هندي يمارس "نط الحبل" لدعم تطبيق "فيت إنديا"... فيديو

شارك وزير الرياضة الهندي أنوراغ ثاكور، في حفل إطلاق تطبيق اللياقة البدنية الذي يحمل اسم "فيت إنديا"، بممارسة لعبة "نط الحبل"، بهدف تشجيع الشعب الهندي على ممارسة الرياضة خلال أنشطته اليومية.

وقام الوزير الهندي باستعراض لـ "نط الحبل" بمهارة كبيرة، خلال حفل إطلاق التطبيق في العاصمة الهندية نيوديلهي، بحسب مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الأحد.

#WATCH | Union Sports Minister Anurag Thakur jumps a skipping rope during the launch of FIT INDIA mobile application in Delhi pic.twitter.com/alRpEMAIT2 — ANI (@ANI) August 29, 2021

وقالت الوكالة إن مقطع الفيديو يرصد جانبا من مشاركة الوزير الهندي في الحفل ومهاراته في لعبة "نط الحبل" لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة.

وتم إطلاق التطبيق في الذكرى الثانية لانطلاق حركة اللياقة البدنية في الهند "فيت إنديا"، التي تهدف إلى جعل ممارسة الرياضة جزءا من أنشطة الحياة اليومية للجميع.

ويهدف التطبيق إلى تشجيع الناس من جميع الأعمار على ممارسة الرياضة لحماية صحتهم، بينما يوجه رسالة لكبار السن أو من يعتقدون أن زمن ممارسة الرياضة قد ولى بأنه لا يزال هناك فرصة للعودة إلى الرياضة.

Watch LIVE - Launch of #FitIndia Mobile APP by Union Ministers @ianuragthakur and @NisithPramanik

https://t.co/8QTId5MGqP — Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) August 29, 2021

وقال الوزير الهندي إن هذا التطبيق يمثل هدية من الحكومة إلى الشعب الهندي بمناسبة اليوم الوطني للرياضة، بحسب تقرير عن إطلاق التطبيق، لصحيفة "تايمز أو إنديا".

وتقول الصحيفة إن هذا التطبيق الذي تدعمه الحكومة يهدف إلى جعل الشباب الهندي في أعلى درجات اللياقة البدنية، لأن الشباب الرياضي يمكنه صناعة الهند العظيمة.

ويركز هذا التطبيق على جعل الناس يمنحون أنفسهم نحو نصف ساعة على الأقل لممارسة الرياضة يوميا.