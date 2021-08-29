أردوغان: تركيا لا تشك في أنها ستشتري منظومة "إس-400" ثانية من روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تشك في أنها ستشتري منظومة الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400" ثانية من روسيا.

وقال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة خلال عودته من سراييفو: "ليس لدينا شك في شراء منظومة "إس-400" ثانية من روسيا. نحن نتخذ العديد من الخطوات مع روسيا، سواء كانت "إس-400" أو مواضيع أخرى في صناعة الدفاع. أثناء إطفاء الحرائق (جنوبي الجمهورية في أغسطس/آب ـ محرر)، استخدمنا الطائرات الروسية. في محادثتنا الهاتفية الأخيرة (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- محرر)، ناقشنا هذا الموضوع. عندما أذهب إلى روسيا، سنناقش كل هذا مرة أخرى".

وأعلن المدير العام لمؤسسة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع العقد الثاني لتزويد تركيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تريومف إس-400" هذا العام.

وقال ميخييف للصحفيين: "في المستقبل القريب، وهذا يعني هذا العام. نتوقع أن يتم توقيع عقد "إس-400" الثاني لتركيا هذا العام".

وأفاد ميخييف، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الروسية وقعت نحو 20 عقدا بقيمة تزيد على 2 مليار يورو، في منتدى "آرميا-2021".

وأشار ميخييف إلى أن وفد "روس أبورون إكسبورت" أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.