وزراء الدفاع والخارجية في تركيا وقطر يناقشون تطورات الأوضاع في أفغانستان

بحث وزراء الدفاع والخارجية في كل من تركيا وقطر، آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على حكم البلاد، وما تلى ذلك من عمليات إجلاء للأجانب واللاجئين من مطار كابل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد العطية، بحثا آخر التطورات في أفغانستان، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد.

كما شارك في المباحثات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

#عاجل | وزيرا الدفاع والخارجية التركيان يبحثان في لقاء عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" مع نظيريهما القطريين التطورات الأخيرة في أفغانستان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 29, 2021

وتقوم كل من تركيا وقطر بدعم جهود إجلاء الأجانب واللاجئين من مطار كابل، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سيطرة حركة طالبان، على الحكم.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات سابقة على ما تقوم به كل من قطر وتركيا في هذا المجال لتسهيل عمليات الإجلاء من مطار كابل.

يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان، إثر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي.

وتسبب سحب القوات الأجنبية من البلاد في تردي الأوضاع الأمنية، الذي انتهى بسيطرة "طالبان" على الحكم إثر دخول العاصمة كابل، في 15 أغسطس/ آب الجاري.