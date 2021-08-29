أردوغان: لا نستبعد عقد اتفاق مع طالبان على غرار ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا قد توقع اتفاقا مع حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا)، على غرار الاتفاق الذي أبرم في وقت سابق مع ليبيا.

وقال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة إلى سراييفو، اليوم:



"لا أستطيع القول إننا لن نبرم (مع طالبان) مثل هذا الاتفاق كما فعلنا مع ليبيا. يمكننا أن نفعل ذلك. يكفي أن نجد شريكًا جديرًا بالمفاوضات". بحسب ما نقلته قناة "إن تي في".

وانتقد اقتراح طالبان على تركيا تشغيل مطار كابول بينما تتولى الحركة أمنه.

وقال أردوغان: "بالنسبة للمطار، تقول طالبان (سنهتم بأمنه، والإدارة لكم). ولكن كيف ستضمن ذلك؟ هذه ليست مهمة سهلة". وأضاف: "انظروا، نحو 200 شخص لقوا حتفهم هناك مؤخرًا".

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان عودة الجيش التركي من أفغانستان. وكانت أنقرة قد عرضت في وقت سابق توفير الأمن لمطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية، في ظل عدد من الشروط التي طرحتها، لكن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قال إن "طالبان" تريد علاقات جيدة مع تركيا، لكنها لا تريد رؤية جنود أتراك في أفغانستان.

في نهاية نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج، رئيس المجلس الوطني الليبي، الذي يسيطر على جزء فقط من أراضي البلاد، مذكرة تعاون في المجال العسكري. بعد أن وافق البرلمان التركي على دعم عسكري لليبيا في يناير 2020، وقالت أنقرة إنها أرسلت مدربين عسكريين لمساعدة السراج. وفي ديسمبر 2020، وافق البرلمان التركي على طلب من الرئاسة التركية بتمديد بقاء القوات المسلحة التركية في ليبيا.