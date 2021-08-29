إصابة 25 شخصا في جنوح عبارة قبالة "إيبيزا" الإسبانية

أصيب 25 شخصا في حادث جنوح عبّارة قبالة جزيرة "إيبيزا" الإسبانية، الليلة الماضية.

ونقلت "رويترز" عن خدمات الطوارئ، لوسائل إعلام محلية، أن حادث الجنوح أسفر عن إصابة 25 شخصا بينهم اثنان في حالة خطيرة أحدهما طفل.

ويمتد مسار عمل العبّارة سان جوان، التابعة لشركة الملاحة الألمانية "إف.آر.إس"، بين جزيرتي إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية.

وذكرت الشركة في بيان أن العبارة كانت تغادر إيبيزا في الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت، عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز.

وأوضحت أن العبارة كانت تقل 35 راكبا، وطاقما عدد أفراده 12، وقت الحادث.

وقال خفر السواحل الإسباني في بيان إنه بدأ عملية إنقاذ، ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية. وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.