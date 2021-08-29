انفجار قوي قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول... فيديو

شهدت المنطقة القريبة من مطار حامد كرازاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، دوي انفجار هائل بعد استهدافها بصاروخ.

كابول - سبوتنيك. وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن انفجارا قويا وقع بالقرب من مطار كابول الدولي، وبالتحديد شمال المطار، فيما نقل عن شهود عيان أنه تم إطلاق قذائف "آر بي جيه" في الواقعة.

#Breaking:

An explosion was heard in #Kabul.

Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.

There are no reports of casualties in this incident yet. pic.twitter.com/80vpRjlokk — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

​من جانبه أوضح مسؤول أمني بشرطة العاصمة لوكالة "سبوتنيك"، أن صاروخا استهدف المنطقة الخامسة عشر في العاصمة كابول، حيث يقع المطار، ولم تتضح أي تفاصيل حتى الآن عن الضحايا.

Third footage from Kabul explosion - Khawaja Bughra, PD15 pic.twitter.com/fqvZu1pgSV — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 29, 2021

​وكان مسؤول في حركة طالبان، أعلن اليوم الأحد، أن الحركة تهدف مع القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان إلى تسليم السلطة في مطار كابل على وجه السرعة.

يذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة يوم 15 أغسطس/ آب الجاري، على العاصمة كابل، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.