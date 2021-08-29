ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية

كشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن عمله الجديد بعد تركه لحقيبة الخارجية في بلاده، التي استمر فيها 8 سنوات كاملة.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما نشره ظريف من مقطع فيديو لعمله الجديد، من داخل مكتبه في كلية دراسات العالم في جامعة طهران الرسمية، حيث تجول ظريف بين أركان مكتبه الجديد.

دفتر محمدجواد #ظریف در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران pic.twitter.com/jK0FhZuq1q — خبرآنلاين (@khabaronlinee) August 29, 2021

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السابق قد نشر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أكد من خلالها أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، موضحا أنه لا يوجد مكان أفضل من الجامعة.

وكان محمد جواد ظريف قد أدلى، الأحد الماضي، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، الذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.

After four decades of diplomacy, I move on to full-time teaching and research.



I'll continue to pursue and promote global understanding and encourage "positive-sum" dialog—based on empathy, mutual respect and equal footing.



Looking forward to continuing the exchange of views. pic.twitter.com/QZb0nuaFqX — Javad Zarif (@JZarif) August 24, 2021

وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية لفترتين مدتهما 8 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني. ويشار إلى أن منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، قد تولاه حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.

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