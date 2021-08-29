بايدن وزوجته يستقبلان جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إلى قاعدة دوفر الجوية لتكريم أفراد الجيش الذين قتلوا في هجوم انتحاري أثناء إجلاء مدنيين من مطار كابول الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول البيت الأبيض أن بايدن وزوجته جيل سيلتقيان بأسر الجنود الذين قتلوا في الهجوم، وسيشهدان بعد ذلك نقل رفات القوات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

تعهد بايدن بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المطار، وقال الجيش الأمريكي، يوم السبت، إنه قتل اثنين من مقاتلي "داعش" في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان.

أسفر التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية خارج مطار كابول، يوم الخميس، عن مقتل نحو 200 شخص بينهم 13 جنديا أمريكيا، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

حذرت الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، من "تهديد محدد موثوق به" بالقرب من مطار كابول وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة بعد أيام من الهجوم.

وفي وقت سابق، أمس السبت، حذر بايدن، من "هجوم إرهابي جديد" محتمل، يستهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال 24 - 36 ساعة المقبلة.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة ستلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك، ولن تكون هذه الضربة الجوية التي استهدفنا بها داعش أمس هي الأخيرة، وسنواصل مطاردة أي شخص متورط بالهجوم".