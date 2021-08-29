أردوغان: لا مانع من تطبيع علاقاتنا مع أرمينيا بشرط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا مانع لدى بلاده من تطبيع العلاقات بشكل تدريجي مع أرمينيا، شريطة أن تقوم الحكومة في يريفان بالتوقف عن كيل الاتهامات لأنقرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين لدى عودته إلى تركيا في ختام جولة خارجية شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأواخر العام الماضي، اندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ، واتهمت الأولى تركيا بتقديم دعم عسكري مباشر لباكو.

وقال أردوغان إنه يجب أن تسود "الأساليب الواقعية الاستشرافية" بدلا من الاتهامات أحادية الجانب من قبل أرمينيا.

وتابع: "يمكننا العمل على تطبيع علاقاتنا تدريجيا مع حكومة أرمينية تبدي استعدادها للتحرك في هذا الاتجاه"، معتبرا أن "المنطقة بحاجة إلى مواقف بناءة جديدة".

وأضاف الرئيس التركي أن التاريخ الحديث لا يجب أن يكون مصدرا للعداء، لافتا إلى ضرورة "اتخاذ خطوات بناءة من أجل السلام الدائم والتعايش، وتوفير الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي".

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، في 10 نوفمبر/كانون الثاني 2020، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ برعاية موسكو، بعد ستة أسابيع من معارك دامية بين البلدين.