ألمانيا تنعى ضحايا كابول والجنود الأمريكيين

نعت الخارجية الألمانية ضحايا هجوم مطار كابول، الذي أدى إلى مقتل العشرات بينهم جنود أمريكيون، الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع وصول جثامين الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة، واستقبالهم من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الألمانية، تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مرفقة بتصريحات وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس.

وقال ماس: "ننعى ضحايا كابول والجنود الأمريكيين الذين سقطوا".

وتابع: "لقد ضحوا بحياتهم من أجل حماية الأشخاص المحتاجين وقوات الإغاثة"، مضيفا: "لقد أعربت عن خالص تعازينا لنظيري الأمريكي أنتوني بلينكن".

وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس: "ننعى ضحايا #كابول والجنود الأمريكيين الذين سقطوا. لقد ضحوا بحياتهم من أجل حماية الأشخاص المحتاجين وكذلك قوات الإغاثة لدينا هناك. لقد أعربت عن خالص تعازينا لنظيري @SecBlinken ." https://t.co/qzDS5dwRiA — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) August 29, 2021

ووصلت جثامين أفراد الجيش الأمريكي، الذين قتلوا في هجوم انتحاري خلال إجلاء مدنيين من مطار كابول، الأسبوع الماضي، إلى قاعدة دوفر الجوية.

وكان في استقبال الجثامين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرينته جيل بايدن.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أنه نفذ هجوما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء رعاياها والأفغان الذين كانوا يتعاونون معها من مطار كابول، بمساعدة حلفائها.

يذكر أن الأوضاع الأمنية في أفغانستان تدوهرت إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وسيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم في 15 أغسطس/ آب الجاري.