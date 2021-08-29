وزير الخارجية التركي يحذر أوروبا من وصول تدفق اللاجئين الأفغان إلى "مستوى الأزمة"

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، من تأثر دول المنطقة وكذلك أوروبا إذا وصل تدفق اللاجئين من أفغانستان إلى "مستوى الأزمة"، معتبرا أن بلاده لا يمكنها تحمل المزيد من اللاجئين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقال تشاووش أوغلو، إن بلاده "أوفت بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية حيال الهجرة"، ولم يعد بإمكانها تحمل المزيد من اللاجئين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن ما يزيد عن 3.5 ملايين أفغاني نزحوا من أماكنهم في أفغانستان، محذرا من أنه "إذا وصل تدفق الهجرة من أفغانستان إلى مستوى الأزمة فلن تتأثر دول المنطقة فحسب، بل سيتأثر من ذلك الجميع بما في ذلك أوروبا".

وقال وزير الخارجية التركي إنه يتعين على الجميع "استخلاص الدروس من الأزمة السورية في هذا الصدد"، مضيفا: "علينا التوصل إلى حلول لهذه المسألة معا، فتركيا أوفت بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية حيال الهجرة ولا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين".

ونفى تشاووش أوغلو أن تكون بلاده تلقت عرضا "من ألمانيا أو أية دولة أخرى يتعلق بمزاعم إبقاء الأفغان في تركيا"، قائلا في هذا الصدد: "كانت هناك مزاعم بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص ستحتفظان بالأفغان في تركيا لفترة زمنية معينة بعد خروجهم من بلادهم، وهو ما نفاه البلدان".

وأكد الوزير التركي أن أكثر من نصف الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان "يواجهون خطر الجفاف والجوع والوباء، وعلى المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان".

وأمس الأول (الجمعة)، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنها تتوقع فرار أكثر من نصف مليون شخص من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المفوضية إن الوضع في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة الأسبوع الماضي "لا يزال غير مؤكد وقد يتطور بسرعة"، مع فرار ما يصل إلى 515 ألف لاجئ جديد.