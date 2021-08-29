إسرائيل تطالب "طالبان" بضمان السماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان

طالبت إسرائيل، حركة "طالبان" الأفغانية بضمان السماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد: "وقعت إسرائيل على عريضة وزارة الخارجية الأمريكية، التي وقعتها 113 دولة أخرى، تطالب طالبان بضمان السماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان حتى بعد 31 أغسطس (آب)".

ישראל חתמה על עצומת משרד החוץ האמריקני, עליה חתומות עוד 113 מדינות, שדורשת מהטליבאן להבטיח כי אזרחים יוכלו לעזוב את אפגניסטן גם אחרי ה-31 באוגוסט@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت أكثر من 100 دولة، من أبرزها أمريكا وفرنسا وتركيا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، بشأن الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، على البلاد.

وجاء في البيان، أن "حركة طالبان، ستسمح للرعايا من الدول الأجنبية والمواطنين الأفغان الذين يحملون أذون سفر بمغادرة البلاد"، مؤكدا "التزام هذه الدول بضمان مواطنيها والأفغان الذين عملوا معهم والمعرضين للخطر حتى السفر بحرية إلى خارج أفغانستان".

وأضاف البيان أن هذه الدول "تلقت تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأي مواطن أفغاني يحمل إذن سفر، سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد"، مشددا على ضرورة مواصلة إصدار أذون السفر للأفغان المتعاقدين.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.