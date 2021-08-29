البنتاغون يؤكد بأن الهجوم الأمريكي في كابول كان بسبب تهديد "داعش"

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة نفذت ضربة هجومية ضد أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) للقضاء على تهديده.

وبثّت قناة الجزيرة الفضائية، لقطات قالت إنها تعود إلى سيارة محترقة وسط الكثير من الحطام الناتج عن الهجوم الأمريكي في كابول.

وفي وقت سابق، في الشمال الغربي من مطار العاصمة كابول، وقع انفجار قوي، ولقي عدة أشخاص مصرعهم بينهم طفل، وفقا لما نقلته القناة.

وكان هدف الطائرة الأمريكية المسيرة في العاصمة الأفغانية، مفجر انتحاري كان يستعد لمهاجمة مطار العاصمة من جديد، حيث حذر البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، من أنه يتوقع هجوما إرهابيا في المنطقة.

هذا وتوجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إلى قاعدة دوفر الجوية لتكريم أفراد الجيش الذين قتلوا في هجوم انتحاري أثناء إجلاء مدنيين من مطار كابول الأسبوع الماضي.