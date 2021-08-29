وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من "سباق تسلح" إذا امتلكت إيران السلاح النووي

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد من سباق تسلح إذا امتلكت إيران السلاح النووي، مشددا على على ضرورة وقوف العالم في وجه إيران لمنعها من امتلاك هذ السلاح.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها " القناة 20 الإسرائيلية "، "من المهم جدا أن ينضم العالم بأسره لمهمة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان"، مؤكدا أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيطلق سباقا للتسلح في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "خطر امتلاك إيران أسلحة نووية لا يكمن في أنها ستهدد إسرائيل ويزيد من عدوانيتها في المنطقة وحسب، وإنما سيؤدي أيضا إلى سباق إقليمي للتسلح يهدد العديد من الدول.

وكان غانتس، أكد الأربعاء الماضي، أن "إيران على بعد شهرين من امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية"، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع خطة وقائية جديدة لا تتضمن إحياء اتفاق إيران لعام 2015.

وهدد بالعمل العسكري في المستقبل ضد إيران كي لا تصل إلى سلاح نووي، متابعا أن "إيران موجودة على بُعد شهرين من تجميع المواد المطلوبة لقنبلة نووية. ولا نعلم إذا كان النظام الإيراني مستعدا للتوصل إلى اتفاق نووي والعودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى العالم أن يبني "خطة ب" ووقف تقدمها من الآن.

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في بحر العرب، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب، فيما رفضت إيران اتهامها بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الاتهام هو "محاولة إسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمها".

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