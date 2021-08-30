أول مجموعة من اللاجئين الأفغان تصل إلى كوسوفو للإقامة مؤقتا

وصلت أول مجموعة من اللاجئين الأفغان، اليوم الأحد، إلى كوسوفو التي وافقت على استضافتهم مؤقتا إلى أن تتسنى إعادة توطينهم بشكل دائم في الولايات المتحدة.

ونقلت الطائرة 111 راكبا معظمهم نساء وأطفال شوهدوا وهم يسيرون على أرض المطار حاملين حقائب صغيرة الحجم.

وقامت السلطات بفحص درجة حرارة الركاب فور وصولهم، وسيتم نقلهم إلى معسكر كان يقيم به عمال بناء قرب كامب بوندستيل، وهو قاعدة تابعة للجيش الأمريكي على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بريشتينا.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز، إن من المتوقع وصول مزيد من الطائرات خلال الأيام المقبلة.

ووافقت كوسوفو على استضافة ألفي أفغاني بشكل مؤقت قبل نقلهم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد حركة طالبان المتشددة (المحظورة في روسيا) والتي سيطرت أخيرا في 15 أغسطس/آب على العاصمة كابول ما عدا مطارها الدولي الذي تمركزت فيه بقايا القوات الدولية حتى تأمين إجلاء رعاياها والانسحاب الكامل في آخر الشهر الحالي.

كما تمكن مقاتلو الحركة من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".



وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان.

وتجدر الإشارة إلى أن محيط مطار كابول شهد سلسلة من الانفجارات يوم الخميس الماضي في ظل عمليات الإجلاء، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص بينهم عسكريين أمريكيين، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد تصريحات للإدارة الأمريكية حول مخاوف من تعرض العسكريين الأمريكيين لهجمات من "داعش" في حالة تجاوز مهلة 31 من الشهر الجاري لإجلاء كافة الرعايا الأمريكيين.

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