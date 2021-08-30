الإعصار إيدا يقفز بأسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

تجاوزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أكثر من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع التي وصلت إليها، حيث أجبر إعصار قوي اجتاح خليج المكسيك على إغلاق وإجلاء مئات منصات النفط البحرية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% أو 84 سنتا وصولا إلى 54 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ0001 بتوقيت غرينتش، بعدما حققت الأسبوع الماضي صعودا تجاوزت نسبته 11% على خلفية توقعات بتعطل في إنتاج النفط، بحسب وكالة رويترز.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% سنتا أو 53 سنتا وصولا إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد قفزة حققتها الأسبوع الماضي بأكثر من 10%.

يشار إلى أن شركات الطاقة أوقفت، السبت، إنتاج 1.65 مليون برميل يوميا، فيما تصل نسبته إلى 91% من إنتاج النفط، في خليج المكسيك، وذلك مع اتجاه إعصار إيدا نحو منصات الحفر وبنى تحتية أخرى، بحسب مكتب السلامة والإنقاذ البيئي.

وأمس الأحد، اجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا الأمريكية، مارا بخليج المكسيك، وكان مصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.