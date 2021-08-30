مقاطعة يابانية تعلن عن تلوث في لقاح "مودرنا"

عثرت سلطات مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو على مادة ملوثة في لقاح "مودرنا" الواقي من الإصابة بكوفيد-19، في أحدث واقعة من نوعها في البلاد تتعلق بلقاح الشركة الأمريكية.

وقال مسؤول في مقاطعة جوما إن مادة سوداء صغيرة عُثر عليها يوم الأحد، في إحدى قوارير لقاح "مودرنا" ، مما جعل المقاطعة توقف استخدام دفعة اللقاحات التي جاءت منها القارورة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، يوم السبت، إن شخصين توفيا بعدما حصلا على جرعات من لقاح "مودرنا" من دفعات تم تعليق استخدامها فيما بعد في أعقاب اكتشاف تلوث، وفقا لـ "رويترز".

وقالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية، وأن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي. وما زالت أسباب الوفاة قيد التحقيق.

وقال المسؤول في مقاطعة جوما إنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات من نفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة، لكن لم ترد تقارير عن تعرض أحد لمشاكل صحية.

والأسبوع الماضي، أوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح "مودرنا" بعد شحنها إلى 863 مركز تطعيم في أنحاء البلاد، وذلك بعد تلقي تاكيد للصناعات الدوائية، الموزع المحلي، تقارير عن تلوث في بعض القوارير.

كما عُثر على مواد ملوثة في لقاحات مودرنا في مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان.