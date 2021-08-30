مصدر أمني: طالبان تلقي القبض على مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني

ألقت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الاثنين 30 أغسطس/آب، القبض على محمد سردار زدران مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للشؤون الدينية، والذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس العلماء في أفغانستان خلال الإدارة السابقة.

كابل – سبوتنيك. وكشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، أن طالبان ألقت القبض على زدران دون توضيح أسباب الإقدام على تلك الخطوة، في ظل إعلانها عقب السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد أنها أصدرت عفوا عاما عن المسؤولين السابقين.

يذكر أنه مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان، في أيار/مايو الماضي، توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد حركة طالبان المتشددة والتي سيطرت أخيرا في 15 أغسطس/آب، على العاصمة كابل ما عدا مطارها الدولي الذي تمركزت فيه بقايا القوات الدولية حتى تأمين إجلاء رعاياها والانسحاب الكامل في آخر الشهر الجاري.

وشهد مطار كابل حالة واسعة من الفوضى نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان.

وتجدر الإشارة إلى أن محيط مطار كابل شهد سلسلة من الانفجارات، يوم الخميس الماضي، في ظل عمليات الإجلاء، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص بينهم عسكريين أمريكيين، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.