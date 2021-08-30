موسكو تأمل عدم استخدام الأسلحة التي تركها الأمريكيون في حرب أهلية محتملة في أفغانستان

أعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده ألا تُستخدم الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية في أفغانستان في حرب أهلية محتملة.

موسكو - سبوتنيك. وقال كابولوف عبر قناة "روسيا 24": "آمل أن يتم تخزينها [الأسلحة]، وألا تُستخدم في حرب أهلية مستقبلا، وهي الحرب التي توقفت في الوقت الحالي، بفضل الله".

وأضاف كابولوف: "يتعين علينا التفكير في مصير هذه الأسلحة مستقبلا".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم السبت الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت وراءها العديد من الأسلحة المتطورة في أفغانستان.

وقال شويغو في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" التي تبث عبر "اليوتيوب"، إن "بعض الأسلحة العالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أنها لا ترغب في رؤية معدات أمريكية في يد من يتصرف ضد مصالحها.

وغادرت القوات الأمريكية، في الخامس من تموز/ يوليو، قاعدة باغرام العسكرية في أفغانستان دون إبلاغ الجانب الأفغاني، فيما ذكرت تقارير أمريكية أن القوات الأمريكية تركت وراءها العديد من الأسلحة متوجهة إلى مطار كابل.