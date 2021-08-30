بيسكوف: مسألة مراجعة الوضع القانوني لطالبان لا تزال سابقة لأوانها

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن مسألة قيام روسيا بإعادة النظر في الوضع القانوني لحركة طالبان [المحظورة في روسيا] أمر سابق لأوانه.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى وجوب إعادة النظر في وضح حركة طالبان، وعما إذا كان ذلك من شأنه تسهيل التفاعل معها: "هذا أمر سابق لأوانه. تعلمون أن كلاً من الرئيس بوتين ووزارة الخارجية... قالا إننا، بالطبع، نميل إلى النظر في الخطوات الأولى للقيادة التي سيتم تشكيلها [في أفغانستان]. دعونا لا ننسى أن الهيكل القيادي لم يتشكل بعد".

وأشار إلى أن هناك عمليات إجلاء الآن من البلاد للأجانب والأفغان الذين يريدون مغادرة وطنهم، موضحاً ان "هناك عملية خطيرة تتعلق بوجود جماعات وعناصر إرهابية على أراضي أفغانستان؛ لذلك، من المهم للغاية أن نرى ما ستكون عليه خطوات طالبان الأولى... ثم يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات".

وبشأن الاعتراف بحركة "طالبان" كسلطة شرعية في أفغانستان، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أعقاب محادثات جرت في موسكو في 20 أب/ أغسطس، الجاري بين رئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "ثمة حقائق على الأرض يعترف بها الجميع. إنه أمر واقع، وكل الأمور الأخرى تتوقف على إذا ما كانت "طالبان" ستتصرف وفقا لتصريحاتها وتعهداتها ووعودها".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف ، يوم 23 من الشهر الجاري، أن موسكو لن تستعجل برفع حركة "طالبان"، من على قائمة الإرهاب، وكذلك الاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة.

إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفع حركة طالبان من على قائمة الإرهاب، يتوقف على أفعال وخطوات محددة من قبل الحركة.

بالمقابل، يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعترف بحركة طالبان أثناء حكمها أفغانستان خلال الفترة ما بين 1996-2001، وحاليا تشترط حدوث انتقال رسمي للسلطة.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد والذي شارف على الانتهاء؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الجاري على العاصمة كابل، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.