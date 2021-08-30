الرئيس الصيني: مستعدون للمضي سويا مع كوبا في بناء الاشتراكية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الاثنين، إن الصين مستعدة للمضي سويا مع كوبا في بناء الاشتراكية، وإقامة شراكة جيدة لتحقيق التنمية المشتركة.

وأضاف شي أن الصين على أهبة الاستعداد للتعاون مع كوبا، لنكونا معا خير نموذجين في مكافحة كوفيد-19 وخير رفيقين في التنسيق الاستراتيجي.

وخلال المحادثات، نقل دياز كانيل خالص تحيات الرفيق راؤول كاسترو إلى شي، وأطلع شي على مستجدات الوضع الداخلي في كوبا. من ناحيته، طلب شي من دياز كانيل نقل تحياته القلبية إلى الرفيق راؤول كاسترو.

وأشار شي إلى أنه تحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الكوبي، دافع الرفاق الكوبيون بقوة عن إنجازاتهم الثورية دون خوف من نضال قوي لا يلين.

وذكر شي أنه من الناحية التاريخية، لم تكن القضية الاشتراكية سلسة قط، ولطالما كافح الشيوعيون من أجل البقاء والتنمية وتحقيق النصر من خلال النضال.

وأضاف شي أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام حق كل أمة في اختيار طريق التنمية الاجتماعية الخاص بها، وضرورة معارضة فرض العقوبات الأحادية على دول أخرى أو التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

واستطرد شي، قائلا إن الصين دعمت كوبا دوما في اتباع طريق التنمية الذي يتوافق مع ظروفها الوطنية وبناء نظام اشتراكي يتسم بالرخاء والاستدامة، ودعمت البلاد في معركتها العادلة لحماية أمن سيادتها الوطنية ومعارضة تدخل القوى الخارجية.

وأكد شي أن الصين ستواصل تقديم المساعدة والدعم لكوبا في حربها ضد جائحة كورونا وتحسين رخاء الشعب في حدود قدراتها، معربا عن إيمانه بأن كوبا ستحقق تقدما جديدا في قضيتها الاشتراكية.

وأكد شي أنه في ظل حرص الأجيال المتعاقبة من قادة الحزبين والبلدين على تأسيس علاقات بين الصين وكوبا ورعايتها وتعزيزها بقوة، أصبحت تلك العلاقات أقوى بمرور الوقت، لتكون نموذجا للتضامن والتعاون بين الدول النامية.

كما أكد شي أنه مهما تغيرت الأوضاع، لن تتغير سياسة الصين بشأن التمسك بصداقة طويلة الأمد مع كوبا، ولن يتغير استعدادها لتعميق التعاون مع كوبا في مختلف المجالات. وأضاف شي أن الصين على أهبة الاستعداد لتكثيف التبادلات الرفيعة المستوى مع كوبا، وتعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بشأن حوكمة الحزب والدولة، وتعميق التعاون في مكافحة الجائحة، ودعم التعاون العملي، والدفع نحو تحقيق تطور أكبر في العلاقات الثنائية.

وقال شي إنه يتعين على الجانبين تكثيف التنسيق الاستراتيجي بينهما في الفعاليات الدولية ومتعددة الأطراف، لحماية المصالح المشتركة للدول النامية، مضيفا أن الصين ستواصل تأييد معاملة كوبا بالإنصاف والعدالة، من خلال ما يصدر عن بكين من تصريحات وأفعال على الساحة الدولية.